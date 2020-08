“Es maravilloso el aprecio que le tienen a mis personajes, yo lo que hago, lo hago por el público, siempre eso lo he tenido claro. Por supuesto que uno tiene que disfrutar lo que hace, pero nunca podemos olvidar al público, si uno hace un producto artístico, teatral, musical o cinematográfico solo porque que me guste a mí sin pensar en el público, creo que no se está cumpliendo el objetivo primordial del arte, que es comunicarse y poder recibir la retroalimentación de la parte del público y tanto cariño hace que todo valga la pena”, comenta.