Mattel incluyó por error un enlace a sitio porno en cajas de juguetes de ‘Wicked’

La reconocida empresa de juguetes Mattel ofreció una disculpa por un error particular en las cajas de los juguetes de la película Wicked, actualmente a la venta. En lugar de promocionar un enlace que dirigiría al público a una página del filme, los empaques tienen un enlace a un sitio web pornográfico, según informaron medios como The New York Times.

“La empresa, fabricante de Barbie y Hot Wheels, informó en un comunicado que estaba al tanto del ‘error tipográfico’ en las cajas de las muñecas, que se venden principalmente en Estados Unidos”, reportó el medio estadounidense.

Mattel agregó que la confusión se debió a un “desafortunado error” y que “tomará medidas inmediatas” para corregirlo, aunque no especificó qué causó el fallo ni cuáles serían las acciones a tomar, añadió The New York Times.

El medio Infobae confirmó que la dirección correcta debía ser WickedMovie.com; sin embargo, por error, se colocó Wicked.com, un sitio que redirige a una página pornográfica.

“Advertimos a los padres que el sitio web incorrecto y mal impreso no es apropiado para niños”, añadió Mattel en el comunicado, en el que ofreció disculpas.

La colaboración de Mattel para vender las muñecas de esta película se realizó de la mano de Universal Pictures, distribuidora de la adaptación al cine del famoso musical de Broadway. La película está protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, quienes interpretan a Elphaba y Glinda respectivamente.

