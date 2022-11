Luisito Comunica prueba de todo en Costa Rica: desde agua de coco hasta Talapinto

El youtuber Luisito Comunica continúa disfrutando de Costa Rica. Luego de pasar unos días por San Carlos, ahora está en Uvita, en Puntarenas. El creador de contenido, seguido por 80 millones de personas en sus redes sociales, ha compartido su interés por probar de todo: agua de coco, Talapinto, Cacique y helados de sorbetera, entre otras cosas.

Prueba tanto lo que le recomiendan, como lo que le ofrecen.

Luisito Comunica fascinado con lo barata que es el agua de coco. (Instagram)

En un nuevo capítulo de su contenido, Luisito Comunica apareció, con naturalidad, fumando lo que le ofrecieron unos hombres con quienes se topó.

En otra historia se le ve asombrado por lo barato que es el agua de coco. “Cuesta menos de $1 (¢500)″, dice.

Con el Talapinto –un gallopinto, con torta de huevo, queso fresco, salchicha y tortilla palmeada servido en una hoja de plato– su reacción fue parecida, al contar que costaba ¢1.300.

El influencer de 31 años probó ese famoso platillo en su visita al Mercado Central, en San José, hace unos días. En esa visita también degustó los famosos helados de sorbetera y un fresco de cas.

Aquí, el influencer mexicano disfrutaba de las delicias del Mercado Central. No le faltó el fresco de cas. (Instagram)

Luisito Comunica posa en San José: ‘Me dijeron que los ticos eran cálidos, pero no pensé que tanto’

Luis Arturo Villar, su verdadero nombre, también ha degustado otras de las recomendaciones: bebidas alcohólicas, entre ellas el guaro Cacique. Su reacción al probarlo resultó chistosa, pues para su gusto la bebida estaba “durita”.

“No sé si desinfectar mi heridas con esto, arrancar mi coche, despintar mis paredes o bebérmelo”, comentó esa vez.

Durante su visita al Mercado Central de San José, Luisito degustó un talapinto, fresco de cas y helado de sorbetera. En San José también probó bebidas alcohólicas que sus seguidores le recomendaron. Foto: Mercado Central

Reparte tequila Copiado!

Luisito no solamente recibe, él también comparte. Resulta que trajo un tequila Gran Malo Spicy Tamarindo que ha compartido con algunos ticos, así lo hizo con un par de muchachos con quienes se topó en Playa Uvita.

“Ya les di probar del buen Gran Malo y les gustó el tamarindo, rico, ¿no? Estamos brindando aquí desde Playa Uvita y vean esto: es precioso, mucha naturaleza, en efecto Pura vida”, dijo.

El youtuber también ha resaltado la limpieza de la playa en la que se encuentra. “Es todo muy lindo, muy verde y sobre todo, muy limpio. No hay basura, eso a mi me ha impresionado: no hay ni una sola lata de cerveza, ni una botella de agua. Eso está muy cool. Te habla de cómo lo cuidan (...)”.

El mexicano se encuentra en Costa Rica desde el 2 de noviembre y pasea por el país junto a su novia Arianny Tenorio, quien ha compartido en sus redes sociales lo bien que se pasa en el país del Pura Vida.

Ella mostró cómo disfrutó las aguas termales y viendo animales como un cocodrilo y un venado.

