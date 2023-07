Llegó julio... e inevitablemente Julio Iglesias vuelve a ser el rey de los memes

Julio se salió de control un año más: ya es tradición, es inevitable.

Subido en un árbol, bajando de un avión, sentado en un sanitario, llegando a la escuela, cargando botellas de agua, dibujando... en fin, la creatividad es mucha y lo cierto es que para cada día del mes hay un Julio diferente.

Julio Iglesias nunca se imaginó que su rostro sería el más popular durante el sétimo mes del año, muchos años después de pasada su popularidad como artista. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, su imagen está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y por supuesto, en WhatsApp.

Julio es el gran protagonista en julio.

LEA MÁS: Julio Iglesias sobre los memes del sétimo mes del año: ‘Me muero de risa’

En una entrevista dada años atrás a la revista Hola!, el padre de Enrique Iglesias confesó que incluso él se ríe de algunas de las imágenes que la gente realiza con su rostro.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, dijo.

Estos son tan solo algunos de los primeros memes correspondientes a julio del 2023 que ya circulan en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, en los que siempre alguien tiene un Julio para compartir.