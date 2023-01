Lisa Marie Presley consumía opioides y perdió hasta 50 libras antes de su muerte

Han salido a la luz algunos detalles sobre la muerte de Lisa Marie Presley, que revelan que la artista, hija del mítico Elvis Presley, había consumido opioides y píldoras para bajar de peso días antes de su muerte. De acuerdo con medios internacionales como Page Six y The New York Post, la mujer habría perdido hasta 50 libras.

