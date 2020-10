“Queremos llenar el espacio de humor, de buenos momentos y de juegos. El radioescucha será el principal presente durante la hora de programación. Es una hora bonita para que la gente que quiere divertirse nos escuche y escuche música. Los oyentes tendrán más de una anécdota nuestra. Somos muy diferentes y tenemos una linda química, eso queremos transmitir. Tengo mucho que contar que la gente no conoce de mí, de la Natalia no periodista: la mujer, esposa, amiga, mamá e hija. Voy a aportar mi experiencia. No creás, soy divertida detrás del micrófono y la pantalla”, agregó García.