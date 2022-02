Lalo España en Costa Rica: habla de su revelación más íntima y de la muerte de Octavio Ocaña

El conocido comediante, actor y productor Eduardo Lalo España está de visita en Costa Rica. El mexicano, famoso por su papel de Germán Martínez en la serie Vecinos y por su personaje independiente de doña Margara, conversó con Viva acerca de sus sentimientos luego de la muerte de su colega, el joven Octavio Ocaña.

Asimismo, se refirió a su mediática y reveladora confesión, en la que le contó al mundo sobre su homosexualidad. También dio detalles de un show que próximamente traerá a Costa Rica, país que visita en esta oportunidad gracias a la invitación de la plataforma Turismo VIP.

. Lalo España en su papel de Germán Martínez, el conserje de la serie 'Vecinos'. Foto: Instagram

“Fue una terrible sacudida”

Con gran calidez y amabilidad, el comediante -seguido en Instagram y Facebook por casi 2 millones de personas-, habló de su emoción por estar nuevamente en Costa Rica, país que visita por tercera vez y en el que espera disfrutar de la playa, la zona montañosa y los atardeceres.

Durante la conversación, Lalo España contestó preguntas relacionadas a la repentina muerte de Octavio Ocaña, a finales de octubre, y quien daba vida al personaje de Benito en la serie Vecinos, producción que estrenará próximamente dos temporadas.

“(La muerte de Octavio) fue una terrible sacudida para todo el equipo. Manifestamos todo nuestro amor y solidaridad para la familia de mi querido Octavio Ocaña. Te cuento que en Vecinos hicimos un homenaje, no puedo adelantarte mucho, pero grabamos una escena de homenaje para el primer domingo (de programa), el 27 de marzo”, contó.

El dolor por la pérdida es reciente y, por ello, fue muy emotivo para él y sus compañeros honrar a su colega a través de la grabación.

“Yo no podía ni decir los textos porque me quebraba. Lo de la escena fue una sorpresa que trabajaron amorosamente los escritores, encabezados por Enrique Gonzalez, el productor Elias Osorio y el director Jorge Garza. Ellos no dijeron nada hasta el momento de grabarla, se salieron todos los técnicos del foro para que platicaran con nosotros. No tienes idea del momento tan emotivo de la escena dedicada a él y la sorpresa tan amorosa que va a ser para todo el público que lo siguió y de quienes se ganó ese cariño”, agregó el actor, de 50 años.

El fallecimiento de Ocaña, de 22 años, fue tan impactante para el equipo, que los actores debieron reunirse y juntos acordar que seguirían realizando el programa en honor a él.

“Tuvimos una junta donde cada uno abrió su corazón. Hablamos de la impotencia que sentíamos y sacamos todo. Hicimos un convenio para que lo que sentíamos no nos llevara para abajo. Es triste, nos marcó y tenemos que darle amor a la gente. Hay que dedicarle el programa, hay que seguir adelante y adoptar un espíritu de vida en la grabación como homenaje a él que es parte importante para nosotros”.

. Antes de dedicarse a pasear y descubrir más de Costa Rica, Lalo España fue recibido en la clínica Hello, donde se realizó varios tratamientos de belleza. Foto: Cortesía

El momento más liberador

En agosto del 2020, Lalo España ocupó titulares internacionales cuando él decidió contarle al mundo sobre su homosexualidad. Lo hizo en un contexto doloroso pero revelador: cuando falleció Ranferi Aguilar, su pareja por siete años y medio. Durante su conversación con Viva el artista, quien no quiso ocultar más quién era, se refirió a su decisión.

“Fue muy liberador. Tenía la necesidad de compartirle a la gente que sean felices, que no se esperen: la vida se va rapidísimo. Tenemos que atrevernos a ser quienes somos, a compartir lo mejor de cada ser humano. No hay divisiones para mí, creo que solo hay personas buenas y malas.

“Me importa ser ejemplo para los chavitos (personas jóvenes) que le tienen miedo a la represión, a la homofobia de la sociedad; a quienes deciden inventar una novia, que llegan a casarse y hacen sufrir a otras personas (al no amarlas como esperan). Hay quienes se inventan una vida que no es la de ellos y nunca llegan a sentirse plenos”.

-¿Para usted qué significa ser una voz que de alguna manera empodera y motiva a las personas a dejar de ocultarse y ser ellas mismas?

“Me siento feliz de contribuir con un granito de arena para que no haya tanta violencia ni discriminación, para que nos demos cuenta de lo rápido que se va la vida, que no nos quedemos con ganas de nada, que nos atrevamos a decir las cosas, a amar, a pedir perdón y reconciliarnos con nosotros mismos. Hay que vivir plenamente. Esto (la vida) es muy efímero”.

. Lalo España en su papel de doña Márgara. Foto: Instagram

Visita a Costa Rica

Lalo Epaña comentó que en mayo o junio traerá al país su show de comedia, en el que presentará a sus icónicos personajes: Germán, el conserje, y doña Margara. Promete que el espectáculo será muy entretenido.

“Estoy fascinado de anunciar mi show de comedia en Costa Rica”, dijo. Él continuó hablando de sus proyectos más recientes, entre ellos, su aspiración de ser parte de la bioserie de Chespirito, en la que ha estado en proceso de casting.

“Vamos bien, echándole ganas, ha sido un proceso de meses. Ojalá me quede en la bioserie. Aparte de esto acabo de grabar las temporadas 12 y 13 de Vecinos, ya llevamos 17 años con este proyecto. También estoy con mi canal de Youtube y haciendo humor de manera independiente”.

Durante su permanencia, Lalo España se realizará faciales y masajes relajantes en la clínica Hello antes de empezar su recorrido por Costa Rica. El comediante visitará los hoteles Shana, Villa Lapas y Villa Sol, desde donde le mostrará a todos sus seguidores la versatilidad natural de Costa Rica.