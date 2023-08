La ‘Pupuchurra’ queda fuera de Betty la Fea y esto es lo que dijo

Martha Isabel Bolaños, reconocida actriz colombiana que interpretó el papel de la Pupuchurra en la telenovela Yo soy Betty, la fea, dijo que no se siente afectada por no formar parte del elenco en la nueva temporada.

“Hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces, pues, no me afectó en lo más mínimo”, expresó la actriz.

Bolaños expresó que, aunque sería emocionante tener la oportunidad de regresar al elenco, comprende que su personaje estaba vinculado a la presencia de Sofía.

En la historia original, la Pupuchurra, era la amante de Efraín Rodríguez y pareja de Sofía, quien formaba parte de “El Cuartel de las Feas”.

”Ahora que los veo trabajando de nuevo juntos, pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje sin Sofía no tiene nada que hacer ahí”, añadió.

Las declaraciones por parte de la actriz surgieron durante una entrevista en el programa de entretenimiento Lo Sé Todo.

La ausencia de este personaje en la próxima temporada de Yo soy Betty, la fea trajo desilusiones entre muchos seguidores de la telenovela colombiana. Sin embargo, la actriz no comparte ese sentimiento.

La tercera temporada de Yo soy Betty, la fea regresará en los próximos meses. La exitosa producción colombiana se transmitió por primera vez en 1999 y llegó a 180 países.

En esta nueva entrega, participarán varios miembros del elenco original, incluidos los protagonistas Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Así como Bolaños, hay varios actores de la primera temporada que no estarán presentes en esta nueva etapa.

