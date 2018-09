“Lo que se suponía que tenía que hacer según Mabel no me salió, pero igual le mandé el trabajo para que viera que sí había trabajado”, confiesa Garnier con risas atravesadas. “Yo sabía que no era lo que querían, pero me dijeron que estaba simpático. Al final, quisieron publicarlo en México, luego llegó a Argentina y tuvo una traducción hasta en portugués para Brasil. Jamás lo hubiera pensado”.