Posiblemente educados por su fe, los sabios sabían de otra profecía que anunciaba la llegada de El Salvador por medio de un anuncio muy particular. “Lo veré, pero no ahora; lo veré, pero no de cerca; una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel”, reza la profecía de Balaam, mencionada en Números 24:17. Como estudiosos de los movimientos astrales, los eruditos pudieron estar pendientes de cualquier particularidad para emprender camino hacia Israel.