Iron Man regresa en nueva serie animada en Disney+

Aunque el Tony Stark del Universo Cinematográfico de Marvel murió en 2019 , una nueva versión del superhéroe regresará a las pantallas, esta vez en una serie animada dirigida a un público infantil. Marvel y Disney anunciaron la llegada de Iron Man and His Awesome Friends, una serie preescolar que se estrenará en 2025 en Disney+ y Disney Jr.

Una nueva generación de héroes

Dea cuerdo con la revista Variety, la serie, actualmente en producción, presentará a un joven Tony Stark acompañado por sus amigos Riri Williams, conocida como Ironheart, y Amadeus Cho, quien asume el papel de Iron Hulk. Este trío de héroes trabajará en equipo para proteger su ciudad de diversas amenazas, utilizando sus trajes de alta tecnología que les otorgan habilidades especiales.

Cada personaje contará con su propio traje de hierro que le brindará características únicas. Tony Stark tendrá un nanoescudo, mientras que Ironheart dispondrá de un campo de fuerza y Iron Hulk tendrá su potente aplauso y pisotón. Juntos, combatirán desde su base llamada Iron Quarters, ubicada en la playa, y estarán bajo la supervisión del androide Vision, acompañado de un cachorro llamado Gamma, quien también usará un traje de Iron Pup.

La serie contará con las voces de actores jóvenes como Mason Blomberg, quien dará vida a Tony Stark, Kapri Ladd como Riri Williams, y Aidyn Ahn como Amadeus Cho. Además, David Kaye interpretará a Vision y Fred Tatasciore será la voz de Gamma. Este elenco busca conectar con las nuevas generaciones, ofreciendo personajes que se convertirán en referentes para los más pequeños.

LEA MÁS: Robert Downey Jr. regresa a Marvel, pero ahora como Doctor Doom

Es importante destacar que esta nueva serie no debe confundirse con el personaje de Iron Man que aparece en Spidey and His Amazing Friends, otra serie de Disney dirigida a una audiencia similar. Mientras que en esa serie la voz de Tony Stark es interpretada por John Stamos, Iron Man and His Awesome Friends ofrecerá un enfoque diferente.

Este proyecto es parte de la estrategia de Marvel y Disney para introducir a los personajes icónicos de los Vengadores a una nueva generación de seguidores, señaló la revista anteriormente citada. Desde el lanzamiento de Spidey and His Amazing Friends en 2021, Marvel ha expandido su universo hacia el público infantil, creando historias que pueden disfrutar los niños, sin perder la esencia de los personajes originales.

Tony Stark, Ironheart y Iron Hulk protagonizarán la nueva producción para el público infantil de Disney+ y Disney Jr. Imagen: Instagram de Disney+.

El legado de Tony Stark continúa

El personaje de Iron Man, creado por Marvel Comics en 1963, ha sido uno de los más populares en el universo de Marvel. La interpretación de Robert Downey Jr. como Tony Stark durante más de una década en el Universo Cinematográfico de Marvel ha dejado una huella imborrable en los fanáticos. Ahora, con esta nueva serie, el legado del héroe continúa, esta vez en un formato que busca inspirar a los más pequeños.

La serie está siendo producida por Disney Jr. en colaboración con Marvel Studios y Atomic Cartoons. Sean Coyle, conocido por su trabajo en Puppy Dog Pals, será el productor ejecutivo junto a Harrison Wilcox, quien también ha trabajado en Spidey and His Amazing Friends. El equipo creativo detrás del proyecto asegura que la serie mantendrá el estándar de calidad que caracteriza a las producciones de Marvel.

LEA MÁS: ‘Thunderbolts’: Vea el tráiler de la nueva película de antihéroes de Marvel

Se espera que Iron Man and His Awesome Friends debute en Disney+ y Disney Jr. en 2025, sumándose a las diversas ofertas animadas que buscan consolidar a Marvel entre los jóvenes espectadores. Con un enfoque educativo y divertido, la serie promete ser un éxito entre los más pequeños, al tiempo que introduce a una nueva generación a los superhéroes del universo Marvel.