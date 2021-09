INFINITY se corona campeón Latinoamericano de ‘League of Legends’ y estará en el Mundial 2021

Infinity está conformado por jugadores de Uruguay, Perú, Chile y Argentina. (Cortesía)

El sábado 28 de agosto se llevó a cabo la gran final de la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA), uno de los juegos más importantes en el mundo de los deportes electrónicos (Esports).

En la contienda INFINITY, el equipo de base costarricense fundado en el 2013 por Paul “Monrrow” Venegas, se presentaba como el actual campeón y buscaba revalidar su título. Para lograrlo, eso sí, tenía que ganar una serie de 5 juegos frente al equipo Mexicano de Estral Esports.

Se trató de una serie emocionante, desarrollándose como una de las más cerradas de los últimos años. Se necesitaron los 5 juegos pactados para definir al ganador.

La gran final

Conquistar el bicampeonato no fue tarea fácil para INFINITY, ya que en la partida inicial Estral dominó al equipo tico, lo que le pondría el camino cuesta arriba. De hecho, la serie se marcaría por esa tendencia, donde INFINITY siempre tendría que volver de la desventaja: comenzó 1-0 abajo y posteriormente 2-1.

Luego de empatar el marcador, 2-2, la serie llegó al quinto juego, donde se definiría todo. Fue una partida de dientes apretados, donde la experiencia de grandes jugadores como Mateo Buggax Aroztegui y Matías Whitelotus Musso supieron guiar a sus compañeros a la victoria.

“Estamos muy felices por el bicampeonato, este es un logro muy difícil de obtener tanto en Latinoamérica como en cualquier liga de League of Legends en el mundo. Ahora vamos por más. Aunque sabemos que no será sencillo enfrentarnos a los equipos de élite (en el Mundial 2021), el tener a toda la región y los fans apoyando será un plus de motivación para darlo todo”, aseguró el costarricense Paul Venegas, socio fundador y director deportivo de INFINITY.

Costa Rica presente en lo más alto de los Esports del mundo

Infinity logró su pase al Mundial de 'League of Legends', a disputarse en Europa. (Cortesía)

Tras sellar el bicampeonato, INFINITY logró su pase al Mundial 2021 de League of Legends, que se disputará en un país de Europa, tentativamente en Islandia, en octubre.

De esta forma, INFINITY participará bajo la bandera de Costa Rica en uno de los torneos de Esports con más audiencia a nivel mundial. En el 2020, este evento alcanzó un total de 49.95 millones de espectadores a lo largo de un mes de actividad.

“En el mundial vamos a competir bajo la bandera de Costa Rica, con equipos de presupuestos y valoraciones millonarias, que tienen detrás grandes marcas. Nosotros aún estamos haciendo ese camino de concientización, sobre lo que significa poder ser vistos en cada juego por millones de espectadores y el valor que tiene ese posicionamiento en las audiencias jóvenes del país, que son los consumidores del futuro”, declaró Nicolás Lescano, socio y director de comunicación, marketing e innovación de INFINITY.

El Mundial de League of Legends será el segundo torneo internacional en el que participará la escuadra tica en este 2021. Anteriormente, el equipo participó en el Mid-Season Invitational (MSI), un torneo que reúne a los campeones de medio año de todo el mundo.

“Claramente uno de los retos posteriores al MSI fue fortalecer la parte emocional. Creemos que uno de los factores por los que un equipo puede caer, en el aspecto internacional, es justamente ese”, comentó Paul Venegas.

¿Qué es League of Legends?

Los planes a futuro del equipo son seguir extendiendo la marca INFINITY en Latinoamérica (Cortesía)

League of Legends, según el diario deportivo As, es actualmente el videojuego más jugado del mundo, con más de 100 millones de usuarios activos mensualmente. Desde su creación, de este juego de estrategia han derivado múltiplmes competiciones profesionales y su comunidad han crecido año tras año.

“Combinando pensamiento estratégico, reflejos veloces y trabajo en equipo, el objetivo del juego, y lo que determina al vencedor, es destruir la base del equipo rival”, especifica As.

“En League of Legends existen varios modos de juego. El más popular es La Grieta del Invocador, una batalla que enfrenta a dos equipos de cinco jugadores. Es el mapa más frecuentado debido a que es considerado el estándar en el juego competitivo y el único donde se pueden jugar partidas clasificatorias, en las que el resultado afecta a la puntuación en una liga”, agrega el sitio deportivo.

INFINITY y su equipo campeón

Jugadores

· Top: Mateo Aroztegui Zamora “Buggax” (Uruguay)

· Jungla: Diego Vallejo “SolidSnake” (Perú)

· Mid: Cristian Sebastián Quispe Yampara “Cody” (Chile)

· ADC: Matías Musso “Whitelotus” (Argentina)

· Support: Gabriel Agustin Aparicio “Ackerman” (Argentina)

· Suplente: Nicolás Daniel Gutiérrez Vera “KZ” (Chile)

· Suplente: Erick Pereda “Brayaron” (Perú)