Herediano competirá en concurso mundial de chefs jóvenes en Tailandia

Esteban Alonso Montero Vargas, de 23 años, logró el mayor puntaje en la competencia nacional del concurso Jeunes Chefs Rôtisseurs 2024. Tras este resultado, representará a Costa Rica en esa misma competencia a nivel mundial, que se realizará en Bangkok, capital de Tailandia.

Para la competencia nacional, que se realizó en Amura Centro Culinario, fueron escogidos 13 jóvenes de diferentes partes del país y de distintas escuelas de gastronomía. Uno de los requisitos para inscribirse era tener menos de 27 años a la fecha en que se realice el concurso en Tailandia.

Para demostrar sus conocimientos, los jóvenes debían preparar en tres horas una entrada, un plato fuerte y un postre. En las cocinas eran inspeccionados por jueces de piso, mientras que la degustación estuvo a cargo de un jurado independiente. En total, fueron 16 chefs profesionales y de amplia experiencia quienes calificaron a los participantes.

La cocina le ganó a la veterinaria

Primero cinco finalistas, luego tres… Entre estos quedó Esteban y cuando dieron a conocer el nombre del ganador no podía creérselo, pues asegura que sus competidores eran bastante buenos, ya que conocía a varios.

Desde niño, este vecino de Mercedes Norte de Heredia se adentró en la cocina. Su gran influencia para ser un futuro chef fue la de su padre William Montero Vargas, quien es el que cocina en la casa.

Al terminar la secundaria hizo todo lo posible para estudiar veterinaria y le faltaron solamente dos puntos en el examen para ingresar a la carrera. Por lo tanto, llevó cursos en Comercio y negocios internacionales en la Universidad Nacional y de Administración de Empresas, en la Universidad de Costa Rica.

“De pronto tuve una crisis existencial, pues no me sentía contento como estudiante y hablé con mis padres para decirles que quería matricularme en la carrera de gastronomía y ellos me apoyaron”, comenta Esteban.

Un día mientras acompañaba a su mamá a hacer las compras en el Paseo de Las Flores, observó al frente las instalaciones de la Universidad Latina, cruzaron la calle, y tras un recorrido por la Facultad de Gastronomía quedó impactado. Hoy está a punto de concluir su carrera.

Actualmente, Esteban es uno de los chefs del restaurante Tournant, ubicado en San Isidro de Heredia; sus cocinas preferidas son la asiática y la mexicana, lo mismo que la costarricense. Sobre esta, comenta que se le puede sacar más provecho, pues tiene un gran futuro, sobre todo por ser Costa Rica un importante destino turístico.

“Debemos aprender más de nuestra gastronomía para lucirla al mundo”, comenta este fiel y muy fanático seguidor del Team herediano.

Esteban Montero tendrá una preparación especial de cara al concurso Jeunes Chefs Rôtisseurs 2024. Él ganó la competencia nacional que se realizó en Amura.

En los próximos días, Esteban comenzará un entrenamiento especial para llegar a Tailandia con mayor experiencia. Para ello, tanto la Escuela de Gastronomía de la Universidad Latina como prestigiosos restaurantes del país, se convertirán en su laboratorio. De esta manera, podrá cumplir mejor su representación del país en un concurso mundial de mucho prestigio como es el Jeunes Chefs Rôtisseurs.

El concurso a nivel de Costa Rica lo organizó la Chaîne des Rôtisseurs es una organización gastronómica sin fines de lucro presente en 75 países de todos los continentes y la más antigua del mundo en este campo.