Galán de ‘Pasión de Gavilanes 2’ tuvo que enfrentar un gran miedo en la telenovela

Veterinario y amante de los animales: esas son dos características describen muy bien a Juan David Reyes Elizondo, el protagonista juvenil de Pasión de Gavilanes 2, telenovela de Telemundo que se mantiene en los primeros lugares de lo más visto en Netflix.

Y aunque en la trama se le ve muy cómodo cabalgando y atendiendo caballos, la realidad es que para hacerlo el actor mexicano Bernardo Flores tuvo que vencer uno de sus mayores temores de la infancia.

En entrevista con La Nación, el actor confiesa que hacer las escenas que incluían caballos fueron todo un reto.

Bernardo Flores interpreta a Juan David Reyes Elizondo en 'Pasión de Gavilanes 2'. (Instagram Bernardo Flores)

“Mi personaje es veterinario, entonces todo el tiempo tenía que estar cerca de los caballos y yo les tenía mucho miedo. Lo que pasa es que cuando estaba pequeño me caí muchas veces de los caballos y me pisaron, por suerte nunca me paso nada”, comentó.

“Y ahora, como Juan David, el director me decía: ‘aquí empieza la escena y le tienes que revisar los dientes’. Entonces yo le preguntaba que cómo le revisaba los dientes y él me decía que le tenía que meter la mano en la boca y levantarle el labio... yo creía que me iba morder, porque tienen unos dientes enormes”, agregó.

Además, el actor de 26 años reveló que durante las grabaciones se volvió a caer de los equinos.

“Además me mordieron, me aventaban mocos y me escupían. Hacíamos escenas en las que teníamos que correr en ellos y yo me caía... nunca fue algo trágico o peligroso, era caídas más bien graciosas, porque Dios me cuidó y no me pasó nada, pero el miedo siempre estaba presente”.

No obstante, el actor asegura que conforme avanzó el tiempo aprendió a controlar ese miedo que sentía, y se fue transformando en un respeto hacia estos animales.

Bernardo Flores asegura que debido a las múltiples escenas con caballos, su temor se transformó en un gran respeto. (Instagram Bernardo Flores )

“No me quedó de otra que vencer el temor. Llegó un momento en el que me pusieron un caballo gigante, entonces yo les decía que yo quería uno más pequeño, pero me decían: ‘no, es que Telemundo te quiere poner este caballo que es grande’. Y yo veía al fondo uno pequeñito, que parecía un pony, y yo insistía que quería ese. Incluso, me subí a uno e hice unas escenas que salieron al aire, pero luego Telemundo dio la orden de que había que quitar el pony en el que yo estaba muy a gusto. Y era porque me veía muy chaparro”, cuenta entre risas el joven actor.

Gran oportunidad

Bernardo Flores, quien da vida a Juan David -uno de los tres hijos de Norma Elizondo (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro)- considera que trabajar en Pasión de Gavilanes 2 fue una oportunidad que aprovechó al máximo.

Bernardo Flores interpreta a Juan David (centro), uno de los hijos de Norma Elizondo y Juan Reyes. (Telemundo)

Asimismo el joven, quien siempre había interpretado papeles antagónicos en la televisión, tuvo por primera vez la oportunidad de ser “bueno” y se sintió cómodo con este papel.

“Yo al principio no sabía cómo iba a ser mi personaje, simplemente llegó y lo acogí. Y me sentí muy feliz en este proyecto. Siempre es bonito, uno como joven, unirse a un elenco que tiene propuestas y edades diferentes, actores que vienen de una escuela diferente, que lleva mucho tiempo actuando, porque son maneras distintas de actuar, porque cuando se combinan surgen cosas interesantes”, comentó el actor.

“Sin duda, trabajar con Michel Brown, con Mario Cimarro, con Danna García, con Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista fue realmente una bonita experiencia”, concluyó.