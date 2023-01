Fallece Lisa Loring, actriz que interpretó a la Merlina Addams original

Lisa Loring, actriz que interpretó a Merlina Addams en la serie original Los locos Addams, falleció el sábado 28 de enero, a los 64 años, en el Centro Médico Providence St. Joseph, en Burbank.

El deceso de la actriz estuvo relacionado a un ataque al corazón, según confirmó su hija Vanessa Foumberg a medios estadounidenses como la revista especializada Variety.

“Ella murió en paz, con sus dos hijas, tomándola de las manos”, indicó el medio especializado.

Lisa Loring interpretó a Merlina Addams entre 1964 y 1966. (Captura YouTube)

La primera en dar la noticia de su deceso fue Laurie Jacobson, una amiga muy cercana a la actriz, por medio de Facebook.

“Hace cuatro días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la alta presión arterial. Ha estado con soporte vital durante tres días. Ayer su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y anoche falleció”, explicó Jacobson.

Jacobson describió a Lisa Loring como una mujer “hermosa, amable y una madre amorosa”. Además, detalló que el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento la cultura pop y su familia “es enorme”.

“Tenía gran cantidad de humor, afecto y amor que permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. Fuiste muy divertida”, añadió.

Loring no solo formó parte de la afamada serie de televisión entre 1964 y 1966, sino que también interpretó a Merlina en la película para televisión de NBC realizada en 1977, Halloween with the New Addams Family.

Lisa Loring se reunió con el elenco de 'Los locos Addams' en un especial de Halloween en el 2017. (Ida Mae Astute)

Además, entre 1980 y 1983, interpretó a Cricket Montgomery en As the World Turns. Durante esa década formó parte de otros proyectos como Savage Harbor y Blood Frenzy. De acuerdo con Variety se hacía llamar Maxine Factor para trabajar como maquillista en películas para adultos.

Con la muerte de Loring, el actor John Astin es el único miembro del elenco original de Los locos Addams que aún se mantiene con vida.