Esta mujer en silla de ruedas NO es Celine Dion

NEW TRACK ALERT! 🚨 Available now, "Love Again", the title track from the motion picture ❤️ Mark your calendars, on May 5, the movie hits theatres and on May 12, the full album, featuring 5 new Celine songs, will be available! -Team Celine ALERTE NOUVELLE CHANSON ! 🚨 Disponible dès maintenant, "Love Again", la chanson titre du film ❤️ Notez à votre agenda: le 5 mai, le film sort en salle et le 12 mai l'album complet, comprenant 5 nouvelles chansons de Céline, sera disponible ! -Team Céline #loveagainmovie