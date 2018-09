Sí, desde grandes como Coca Cola hasta más pequeñitas como tiendas de celulares. Sí me parece importante mencionar que informar sobre tecnología es un hobby muy caro y yo no me podía dar el lujo de estar comprando equipo cada mes para los videos, por lo que me acerqué a una tienda en ese entonces pequeña llamada Extreme Tech, justo cuando yo apenas estaba empezando el canal y les dije: ‘tengo un pequeño canal en YouTube y necesito conseguir equipo de cómputo y les propongo algo: ustedes me facilitan el equipo y yo pongo su logo al final de mis vídeos’. Cerré los ojos esperando un ‘no’ y me dijeron que ‘sí’… y yo dije: ‘¿en serio?’. Así comenzamos, sin ellos no lo estaría logrando.