“Soy periodista y licenciada en comunicación y mercadeo. Lo que pasa es que desde pequeña he tenido una atracción por investigarlo todo, en especial cuando un tema me llama la atención: la sanación es uno de ellos, igual que las energías, la espiritualidad y los hábitos saludables, entre otros. Me gusta mucho leer y escuchar pódcast. Esto no es algo que haga ahora por el proyecto, sino más un hábito que ya tenía y, bueno, me encanta hablar con personas mayores, como las amigas de mi suegra, creo que eso hace que una vaya un paso adelante porque ellas ya vivieron cosas que ni yo, ni las amigas de mi edad jamás hemos vivido”, explica.