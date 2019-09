Se pasó Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, con el fotón que publicó de sus hijos en estos días, con motivo del Día del Niño, acompañado del siguiente escrito: “Gracias a mi Dios puedo decir que con ellos lo tengo todo en la vida, que son el mejor regalo que me pudo dar, que llenan mis días de cosas que no se pueden comprar, con un abrazo cubren cualquier emoción, por ellos vale la pena cualquier noche en vela, vale la pena cualquier locura y sacrificio, (porque no todo es color de rosa) pero si me dieran a elegir los elegiría mil veces, tan diferentes y a la vez tan iguales, gracias por existir, por enseñarme tanto, por esa sonrisa que se contagia, por ese amor tan sincero y puro, por esa inocencia que pido a Dios no se vaya nunca, FELIZ DÍA DEL NIÑO @danicami_03 @mateonavas28 Thiago. Y para todos esos niñ@s llamémoslos sobrin@s, ahijad@s, etc, esos que aún sin tener ningún vínculo nos alegran la vida, que nos ayudan a ser mejores seres humanos,que con su inocencia vuelcan nuestras vidas, Dios los bendiga a todos!!” escribió Salas, quien de paso dejó claro, para quienes así lo creen, que no todo es color de rosa en la vida de nadie. Muy honesto, sentido y atinado mensaje.