A su haber Catalina tiene la creación, en el 2017, Costa Rica HSM Talents, una academia de formación integral para jóvenes. Además, en su curriculum acumula importantes éxitos: en 2018 fue fichada por Next Model Management, una de las principales agencias de Estados Unidos y de ciudades como París (Francia), Milán (Italia) y Londres (Inglaterra); igualmente, a principios de año se lució en el video Back in the City que Alejandro Sanz y Nicky Jam hicieron juntos; aparte participó en Adicto, de Marc Anthony y Prince Royce. Quedamos atentos a las noticias, pues Catalina al parecer hace su trabajo en silencio y luego nos sorprende. Muy loable, también, que no se contaminara de todo el carbón que a menudo permea estos concursos y que rauda y silenciosamente agarrara sus petates y se fuera a seguir labrándose una vida provechosa sin escándalos de baja ralea. Con razón le va tan bien en la vida a esta bella muchacha.