El lanzamiento de Planet 107.5 con la participación de estas experimentadas voces no fue algo antojadizo. El locutor Mau Alvarado (también director del programa 80′s y Más) fue el creador del concepto. “En octubre me llamó el empresario Paul André para ver qué podíamos hacer con la frecuencia, me pidió que me encargara de la radio. Le propuse hacer una emisora dirigida a la gente que creció y vivió en los años 90. Esta música se usa como un relleno en las demás emisoras, pero sentía que la generación estaba como huérfana en el dial”, explicó Alvarado.