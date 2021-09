“Diay, es mi consejo”: el Instagram donde no existen las relaciones tóxicas

Diay, es mi consejo Instagram Diay, es mi consejo (Instagram)

“Hey, sí vas a sanar. Pero dale chance”.

“Lo que te lastima no te debería de parecer atractivo”.

“Aprendé a tratarte bien a vos mismo/a, para que le enseñés a los demás cómo se hace”.

“Valés mucho más que un ‘es lo que hay’ cuando se trata de elegir a alguien”.

Frases tan simples y que podrían sonar obvias son una especie de cable a tierra para muchas personas que necesitan de un pequeño empujón con el fin de tener una buena relación amorosa con ellas mismas. Este tipo de frases y consejos son las que, a diario, el perfil costarricense de Instagram ‘Diay, es mi consejo’ comparte con sus más de 73.000 seguidores.

En la era de las relaciones en redes sociales y de las aplicaciones para encontrar pareja, destaca este espacio con mensajes positivos cargados de buena vibra y con consejos para el bienestar emocional.

‘Diay, es mi consejo’ ha crecido como la espuma gracias a que se ha convertido en un lugar donde se puede encontrar ese consejo que un buen amigo nos daría mientras estamos en enredados en una relación complicada. A diario el perfil publica mensajes inspiradores para acompañar a aquellos que o se sienten solos, o no ven las famosas red flags (señales de alerta) en posibles relaciones interpersonales de tipo tóxico.

Los seguidores del perfil confirman que muchas personas están también en el Internet para buscar una especie de red de apoyo, y la mente que está detrás de Diay, es mi consejo, tiene muy clara la responsabilidad que existe detrás del teclado de la computadora.

Apoyo

El perfil nació hace unos cinco años. En primera instancia fue el artista nacional Alejandro Rambar quien manejó el Instagram que fue creciendo de manera orgánica ya que él quiso publicar un consejo y luego otro y así poco a poco los seguidores también aportaban algún comentario positivo.

Un par de años más tarde, fue su amigo Gabriel García, un publicista de 31 años, quien tomó las riendas de la página. Con la llegada de Gabo, como le gusta que lo llamen, el sentido de Diay se mantuvo, pero evolucionó a temas más actuales, como las famosas ciber-relaciones.

Gabriel García es el encargado de la página 'Diay, es mi consejo'. Él se apoya en la metodología del psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg. (Cortesía Gabriel García)

“Diay está dedicada 100% al bienestar emocional. Cuando asumí la página me puse a investigar en la misma comunidad qué es lo que necesitaba la gente, qué es lo que más les gustaba. Así empecé a trabajar en un esquema basado en la comunicación no violenta, una metodología del psicólogo Marshall Rosenberg que consiste en identificar las necesidades insatisfechas que son las que provocan las emociones”, explicó Gabo, a quien pocas personas lo conocen ya que no le gusta figurar en el perfil.

Para lograr el objetivo de identificar esas necesidades insatisfechas, Diay, es mi consejo trabaja en paralelo con la página web www.diay.cr, donde los visitantes realizan un breve test en el cual se les pregunta sobre sus sentimientos y estados de ánimo.

“Esta metodología me permitió estudiar a la comunidad y poder entender sus necesidades, no para que sea algo de lo que Gabo crea que la gente necesita, sino para explorar de manera más subconsciente y apelar a las verdaderas necesidades de las personas”, explicó García.

“Esto no reemplaza una terapia, pero es bueno tener lugares que validen ciertos pensamientos o sentimientos que tenemos”. — Gabriel García

Instagram "Diay, es mi consejo" (Instagram)

Otra de las formas que utiliza Gabo para entender a sus seguidores es justamente a través de ellos. Constamente trabaja con dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram, lo que funciona para conocer más a fondo a sus fans.

Él aclara constantemente que no es psicólogo y que Diay, es mi consejo no es un consultorio especializado, sino un espacio de acompañamiento en el cual los seguidores brindan realimentación y experiencias para buscar la meta en común: el bienestar personal.

“Esto no reemplaza una terapia, pero es bueno tener lugares que validen ciertos pensamientos o sentimientos que tenemos”, agregó.

El tema de las relaciones interpersonales cambia constantemente, y en la actualidad las redes sociales y aplicaciones “románticas”, le han dado un giro drástico a cómo interactuamos con los demás. En este tono es que Diay, es mi consejo también ha optado por ponerse al día con los temas de las ciber-relaciones y toca tendencias como el ghosting, el benching o la famosa friendzone.

Instagram Diay, es mi consejo (Instagram)

“Aquí lo importante es trabajar en uno mismo, en el autoconocimiento y la autoexploración para que al final sea el bienestar individual de la persona a lo que se apunta”, dijo.

El perfil es, como explicaba Gabo, un espacio abierto para que las personas se expresen y busquen apoyo en otras que posiblemente estén pasando una situación similar o la hayan pasado. García tiene muy claro que cada relación (personal o interpersonal) es diferente, pero cree firmemente en que el apoyo en grupo tiene un impacto muy positivo en los demás.