“El Desfile de Carnaval ha sido fatal, desastrozo. En todos mis años que he venido a un carnaval este fue el peor. Estuvo mejor el Desfile del Día del Negro. Este Carnaval era para el otro sábado (para el 20 de octubre) no para este. No hay nada. Mucha gente ha comentado que esto es lo peor que ha habido. Solo bandas, parece un 15 de setiembre esto. Desde que tengo razón vengo al Carnaval y hasta ahora es lo peor que he visto. Como limonense me siento mal porque antes si le puedo decir que eran carnavales, que se disfrutaban porque no había campo ni para caminar, pero todo está vacío. Esto fue un desastre de parte de la comisión”, consideró Herrera.