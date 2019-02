Junto al baterista Lee Harris, el teclista Simon Brenner y el bajista Paul Webb, Hollis formó Talk Talk en 1981. Este cuarteto se caracterizó por tener un sonido muy cercano al de otras famosas agrupaciones de la época como Duran Duran y The Human League, aunque con ciertos riesgos que alcanzaron una notoria evolución en sólo dos años, desde su debut The Party’s Over al álbum It’s My Life.