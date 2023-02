Bruce Springsteen golpeó por accidente a un técnico de sonido al tirar su guitarra al aire

Hasta a los más grandes les pasan los chascos. A Bruce Springsteen, leyenda de la música, le sucedió este 15 de febrero un accidente que, por suerte, ha provocado más risas que lamentos.

En sus shows es habitual que “El Jefe” lance su guitarra, como todo un rockstar. El problema fue que, durante su presentación en Atlanta (Estados Unidos), Springsteen tiró su Telecaster y golpeó accidentalmente a su técnico de sonido en la cabeza.

El músico tiró el instrumento al aire, pero se le enredó en los dedos y acabó dando un golpazo al miembro de su equipo.

Bruce Springsteen, de 73 años, se mantiene activo en los escenarios. (VALERIE MACON/AFP)

En un video publicado en YouTube, se puede ver al técnico sufriendo el accidente. Springsteen se acercó, con una sonrisa de preocupación, a ver cómo se encontraba el hombre.

Springsteen se encuentra actualmente en una gira por Estados Unidos con E Street Band y es la primera vez que salen de gira en seis años.

Afortunadamente, el técnico no quedó gravemente herido.

El año pasado, Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, pasó por algo similar. Fue golpeado accidentalmente por un guardia de seguridad que saltó al escenario persiguiendo a un invasor del escenario.

Más allá de la tragedia, Springsteen ha tenido una gira exitosa, cargada de llenazos.

A principios de esta semana, Springsteen interpretó el tema If I Was The Priest por primera vez en 51 años.

“Escribí esta canción. Tenía 22, hace 15 años”, bromeó el músico la noche del martes en el Toyota Center de Houston, Texas. “Y todavía no tengo ni idea de qué diablos se trata”.

La última presentación en vivo conocida fue el 2 de mayo de 1972 en el club nocturno Gaslight Au Go Go de Nueva York. Springsteen ha asegurado que desea continuar activo en los escenarios a sus 73 años.