“¡Qué papá se fueron a echar estos muchachos!”, asegura entre risas el director de la banda. “Ver este grupo tan grande no lo puede creer uno. Si alguien al inicio me hubiera dicho que iba tener la banda que tengo, no lo hubiera creído; o sea, uno lo puede soñar pero no se lo puede creer. Ahora, yo paso con el tema de la banda todo el día y llega un punto en el que uno dice: ‘¿Cómo he hecho?’. Porque es tanto y siempre se presentan situaciones de diferentes tipos”.