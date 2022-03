‘Aquaman 2′, ‘The Flash’ y los demás filmes de Warner Bros. que cambiaron sus fechas de estreno

En diciembre del año pasado la compañía DC anunció con bombos y platillos que el 2022 sería el año de los superhéroes, pero ya no será así. De acuerdo con medios internacionales como la revista Variety y Deadline, las producciones de películas como Aquaman 2, The Flash y Wonka sufrieron atrasos en el montaje de los efectos especiales por causa de la pandemia y por esa razón ya no se estrenarán este año.

Entre la lista de estrenos que Warner Bros. y DC tenían planeado lanzar este 2022 estaban The Batman (que sí llegó al cine con gran éxito recientemente), ¡Shazam!, Black Adam, Aquaman 2, The Flash, Wonka y DC League of Super-Pets, así como Meg 2; pero todas las fechas de estrenos tuvieron cambios.

Warner 'Aquaman 2', con Jason Momoa, 'The Flash', de Ezra Miller, y 'Black Adam', con Dwayne Johnson, sufrieron cambios en sus fechas de estreno. Las primeras dos deberán de esperar hasta el 2023. (Archivo)

Los filmes que sí llegarán a la pantalla este año son ¡Shazam! -que estaba planeada para salir al aire en junio del 2023, pero que ahora se estrenará en diciembre del 2022-, Black Adam, que podrá verse en octubre, y DC League of Super-Pets que se trasladó de mayo a julio del 2022.

Las películas que se atrasaron son The Flash, protagonizada por Ezra Miller, que se iba a lanzar el 4 de noviembre, pero que ahora habrá que esperar hasta junio del próximo año para verla. También Aquaman 2, con Jason Momoa, ya no se estrenará en diciembre, sino que queda en pausa hasta marzo.

Otro atraso sufrió la esperada Wonka, con Timothée Chalamet en el papel de Willy Wonka. Esta producción estará disponible hasta diciembre del próximo año, aunque en un principio estaba agendada para estrenarse en marzo del 2023.

Por último, Meg 2 se podrá ver a partir de agosto del 2023.