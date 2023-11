Amelia Rueda no piensa en el retiro: ‘En ningún momento me ha pasado por la cabeza’

Las mañanas adolecen desde hace semanas de una de sus voces más características. Por primera vez en 27 años, el programa Nuestra voz ha permanecido más de un mes fuera de programación de Radio Monumental y a su conductora, la periodista Amelia Rueda, no le ha quedado otra que separarse como nunca antes de los micrófonos. La salud así lo impone.

Todo sucedió relativamente rápido. Tras un chequeo médico de rutina, el 29 de setiembre Rueda supo que debía someterse a una operación quirúrgica, cuya causa no reveló. El 16 de octubre fue la cirugía pero su ausencia del dial no se notaría sino hasta días después, pues dejó grabados programas de Nuestra voz hasta el 25 de octubre. Sin embargo, como ella misma admite, la recuperación ha tomado más tiempo del previsto inicialmente y sus oyentes no paraban de preguntarse cuándo volvería la experimentada comunicadora o incluso si lo haría del todo.

Después de semanas de silencio de su parte, información escueta sobre su estado de salud y el futuro de Nuestra voz y especulaciones en medios de comunicación y redes sociales, doña Amelia conversó vía telefónica con La Nación esta semana, solo una hora después de terminar de grabar un mensaje de video que emitió por medio de AmeliaRueda.com el pasado viernes. En el audiovisual, confirmó que seguirá el proceso de recuperación a lo largo de diciembre y que ella y su programa regresarán a las mañanas de Monumental el 8 de enero del 2024.

Desde su casa, donde se recupera desde la primera semana de noviembre, la periodista de 72 años (los cumplió el 3 de octubre) aseguró estar bien de salud y ya trabajando de cara a su retorno. Admite que la frustra seguir el acontecer noticioso de las últimas semanas a la distancia, sin poder ser parte del debate, y que la palabra “retiro” nunca figuró entre sus cavilaciones de convalecencia.

Amelia Rueda tiene 72 años, de los cuales 27 han sido al frente del programa 'Nuestra voz'. (Carolina Bello May / AmeliaRueda.com)

– Hubo algo de incertidumbre por estas semanas que usted ha estado fuera del aire. ¿Qué nos puede contar de la situación de salud que le ha alejado del micrófono? Copiado!

– Yo fui a hacerme un chequeo médico y resultó que había que resolver una situación quirúrgicamente y que había que hacerlo lo más pronto posible. Entonces fueron 15 días en preparar la cirugía y luego vino la época de recuperarme. Eso es lo que pasó.

– ¿Usted se recupera en su casa? Porque hay gente que piensa que todavía está hospitalizada. Copiado!

– Ya hace varias semanas estoy recuperándome en mi casa.

– De lo que había previsto y conversado con los médicos, ¿ha sido el periodo que estaba contemplado o ha tenido que guardar más reposo de lo que tenía originalmente planeado? Copiado!

– Tuve que guardar más reposo del que se había previsto para que no hubiera un problema con una hernia, porque eso complicaría más las cosas.

– ¿Y qué expectativa tiene? ¿En cuánto retomará sus labores habituales como periodista? Copiado!

– Ya yo estoy trabajando. Estoy preparando una serie de cambios que queremos hacer en Nuestra voz para implementarlos lo antes posible. Ya en la segunda semana de enero estaríamos al aire con todo lo que queremos hacer y estaría yo al frente, como siempre.

– Son 27 años del programa casi que sin interrupción. Más allá de algún periodo en el que tal vez usted tuvo viajes, creo que nunca había estado tanto tiempo alejada de la radio. Imagino que se la están comiendo las ganas de comentar todo lo que está pasando, que es mucho. Copiado!

– Tiene razón, es mucho lo que está pasando y muchas las ganas de poder comentar y analizar. Es la primera vez que duro tanto fuera del programa, pero son circunstancias que uno no puede hacer nada más que respetarlas y en este caso ser muy obediente con los médicos de cuidarme y de respetar los tiempos de recuperación.

– Usted tiene el doble rol de periodista y figura pública. Lo que pase en su esfera personal a la gente también le importa y se presta para que los medios aborden, por ejemplo, lo que ha significado su ausencia estas semanas al aire. Copiado!

– Lo que he recibido son muchos mensajes de la gente, averiguando qué tenía, qué pasaba, dónde estaba, si iba a volver y qué pasaba con el programa. Desde el principio conté con el apoyo de Repretel y de Central de Radios, me dijeron que me tomara el tiempo necesario para poderme reponer y que regresara cuando estuviera en la mejor condición posible.

”Yo estaba tranquila y agradecida por la cantidad de personas preocupadas de si iba a volver Nuestra voz. Sé que se especulaba, se especula siempre mucho en estas cosas, pero no había pasado nada extraordinario, más allá que lo que le conté”.

Amelia Rueda habla sobre su salud y la pausa de 'Nuestra voz'

– Esta pausa obligada la ayuda a tomar distancia del corre-corre del día a día. Me hablaba que está preparando algunos cambios, ¿qué le gustaría implementar cuando lo retome? Copiado!

– Necesitamos implementar cambios que tienen que ver con secciones nuevas, con abrir espacios nuevos. Estamos en eso, tratando de llevarlo a la realidad y aterrizarlo.

– La mesa de trabajo de los lunes con los diputados ha hecho falta. Ese repaso y casi reporte que le hacen los diputados es algo que la audiencia espera. ¿Cómo ha sentido el tema legislativo en estas semanas que no ha estado en el programa? Copiado!

– Me ha asombrado mucho que a la gente le hace falta y que está atenta al espacio. Además, han pasado muchas cosas importantes durante estas semanas. La gente quiere oírlo y saber qué va a pasar los lunes.

– ¿Y los diputados se han reportado? Copiado!

– Me imagino que a ellos también les tiene que estar haciendo falta el foro. Es una tribuna para sus ideas.

– Doña Amelia, es evidente por lo que me está diciendo que no hay ningún plan de retiro a la vista y más bien la noto con muchas ganas de retomar el programa en el 2024. Pero igual se lo pregunto: ¿en esta pausa le pasó por la cabeza el decir ‘voy a dejarlo hasta acá'? Copiado!

– Ah no, en ningún momento. Todavía no sé cuánto tiempo (seguirá al aire) pero yo estoy en la mejor condición de trabajar, con el mejor deseo de hacerlo con el mayor compromiso con el periodismo independiente y con la libertad.

”Don Fernando Contreras (presidente de Repretel) y yo hemos hablado mucho y en ningún momento hemos pensado en eso”.

Amelia Rueda destacó por muchos años como periodista de televisión, antes de hacer su programa de radio. (Carolina Bello May / AmeliaRueda.com)

– Puedo imaginarme que usted es una persona con dificultad para quedarse quedita, porque está siempre activa, participando en mil cosas y con muchos proyectos. Al tener que hacer este parón obligado, ¿cómo lo ha manejado? Copiado!

– Primero, tenía que seguir toda una disciplina de recuperación que me hacía ser obediente para estar bien. Luego, rápidamente comencé también a tratar de poner de mi parte todo lo posible para recuperarme pronto y por poder asumir mis responsabilidades con Nuestra voz, que nunca lo he dejado de lado.

”¿Si soy muy inquieta? Sí pero también soy obediente cuando la situación lo merece y ahora merecía cuidarme”.

– ¿En estas semanas de recuperación ha podido sacar libros pendientes o ver series que no había tenido chance? ¿Ha tenido ese espacio un poco más de ocio, aprovechando la pausa? Copiado!

– No, no mucho. No he dedicado mucho tiempo a leer, que es lo que me gusta hacer. He estado reposando, descansando y leyendo pero de actualidad, atenta lo que está pasando en Costa Rica y en el mundo.