Álvaro Marenco venció la covid-19: actor salió del hospital tras 27 días internado

El vital y siempre activo Álvaro Marenco salió victorioso de un proceso de salud complicado, pues se enfermó de covid-19. El actor, un abanderado de la vacuna contra la enfermedad y quien siempre pregonó cuidados, venció el mal y las complicaciones derivadas tras permanecer 27 días hospitalizado. Su hijo, Ítalo Marenco, habló acerca de lo vivido durante las últimos semanas.

. Don Álvaro Marenco ya está recuperándose en su casa. En la imagen lo acompaña su hijo Ítalo Marenco. Foto: Instagram

Brevemente, don Álvaro comentó que se siente bien y agradecido de poder estar de vuelta en su casa. Él prefiere hablar de su vivencia más adelante, pues todavía está muy reciente lo que pasó en el hospital Calderón Guardia. Él salió del centro médico el martes anterior.

Ítalo, el conocido presentador de Giros, de Repretel, contó que su papá debió ser hospitalizado tras presentar una complicación en un pulmón. Desde entonces, la incertudumbre y angustia se prolongó. Don Álvaro, de 78 años, y quien padece hipertensión fue ingresado a la unidad de covid del Calderón Guardia y allí recibió asistencia de oxígeno.

[ El teatro está de luto: Roxana Campos, renombrada actriz costarricense, fallece a los 72 años ]

“Él llevaba el covid bien, pero tuvo el temita un de pulmón. Luego se complicó la cosa. Tuvo que tener oxigeno asistido. De ahí no teníamos mucha información. Los doctores se reservaban comentarios. Estaban escépticos cuando preguntábamos como estaba papá”, menciona Marenco.

Del periodo de hospitalización, don Álvaro estuvo 15 días en la unidad covid.

“Fue angustiante porque no lo podíamos ver. Nos llamaban una vez al día y no teníamos mucha información. No sabíamos si había comido o no (al no poder hablar directamente con él). Pero lo cierto es que sabíamos que estaba en buenas manos. Hoy agradecemos a ese gran equipo del Calderón Guardia”, menciona Marenco.

Cuando el actor -quien estaría cerca de un récord Guinnes por ser el adulto mayor con más películas registradas- presentó mejoría, fue trasladado a un salón de geriatría. En ese momento, ya fue posible que su familia lo visitara.

“Desde el momento en el que nos dijeron que era covid yo tenía temor, por el tema de la edad. Además, lo de mi mamá está todavía muy latente (la actriz Roxana Campos falleció en noviembre del 2020). Cuando ya lo pasaron a geriatría fue una emoción ir a verlo. Perdió mucha masa muscular. Está en proceso de volver a incorporarse a su individualidad. Antes de esto no paraba de grabar sus películas”, añadió Ítalo.

Ahora mismo, don Álvaro continúa recibiendo terapia física y respiratoria.

Ansioso por la tercera vacuna

Tanto Ítalo Marenco como su papá, están convencidos de que si no hubiera sido porque don Álvaro estaba vacunado, “se lo hubiera llevado la trampa”.

“Ya está pidiendo la tercera vacuna. Hay que esperar a que se recupere más. Él quiere decir esto, que por favor se vacunen”, añadió Marenco.

Durante su estancia hospitalaria, Álvaro Marenco presenció realidades desoladoras. Con ellas comprobó que todo lo que se informa en medios de comunicación fidedignos es una realidad.

El veterano actor dice que estar fuerte mentalmente y tomado de la mano de Diosle ayudó a salir adelante.

Su hijo Ítalo, por su parte, celebra la victoria de su papá. “Fue un gran susto. Todavía lo de mi mamá está muy latente . Le dije que él no me podía dejar. Cuando lo pasaron a geriatría y poder verlo fue el mejor regalo del mundo. A mi familia le dije que no me dé regalos, no voy a aceptar regalos. Ya tengo a mi papá y ese es mi regalo. Voy a hacer una romería junto a mi esposa para agradecer este milagro”, confió.

Ítalo Marenco, apoyando las palabras de su padre, resalta la importancia de vacunarse. Además, menciona el respeto y empatía que merece cada familia que perdió a un ser querido por esta enfermedad.