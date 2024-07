‘Agatha All Along’: Marvel incorpora ouijas y posesiones en nueva serie de brujas

'Agatha All Along' - Tráiler

La trama de Agatha All Along, la serie que gira en torno a la bruja villana que apareció por primera vez en WandaVision, llegará a Disney+ con elementos tenebrosos como ouijas y posesiones, muy distintos a lo que acostumbra verse en el universo de Marvel.

Antes de definir el título original, la esperada serie pasó por nombres como Agatha: House of Darkness, Agatha: Coven of Chaos y Agatha: Darkhold Diaries. Lo que nunca cambió fue su protagonista, ya que Kathryn Hahn regresará con su rol de villana, ansiosa por recuperar su prestigio y el alcance de sus superpoderes.

La primera aparición de Agatha Harkness ocurrió en WandaVision. Esta serie trata sobre Wanda Maximoff, quien se encierra a sí misma en Westview, un pueblo creado para lidiar con la muerte de su pareja y superhéroe, Visión. Aunque el programa tenía un tono algo sombrío, los creadores de la secuela se aseguraron que la versión de la bruja sea mucho más tenebrosa.

Al inicio del adelanto compartido por Marvel esta semana, Agatha aparece como una agente de policía que está investigando la muerte de una persona por traumatismo. Luego se muestra a Río Vidal (Aubrey Plaza), otra bruja vestida de detective, quien exige a Agatha que revele su verdadera forma de hechicera. De repente, Agatha se transforma y su piel cambia a un tono en blanco y negro, idéntica a cómo aparecía en WandaVision.

Fecha de estreno y elenco de Agatha all along

Agatha All Along, de Marvel Studios, estrenará sus primeros dos episodios el próximo 18 de setiembre por Disney+. Para aquellos que disfrutan de series similares, otros títulos recomendados por la plataforma incluyen a WandaVision (2021), Loki (2021), y The Falcon and the Winter Soldier (2021). Además, una película crucial para entender la trama del programa es Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022).

En la misión de Agatha por cruzar el “camino de la muerte”, recluta a un grupo de jóvenes para lograr su objetivo. Algunos de ellos, como Billy Kaplan -interpretado por Joe Locke-, acompañarán a la traviesa y maliciosa hechicera. El actor británico aparece desde la mitad del tráiler y será una pieza clave en la serie.

Locke es conocido por su papel en la serie de Netflix Heartstopper, donde interpreta a Charlie Spring, un adolescente que navega por el amor y la amistad en un entorno escolar. Ahora, muchos de sus fanáticos esperan verlo en su nuevo papel de la serie de Disney+.

Hasta el momento, todos los actores y actrices confirmados para este programa son Kathryn Hahn (Agatha Harkness), Aubrey Plaza (Río Vidal), Joe Locke (Billy Kaplan), Patti LuPone (Lilia Calderu), Sasheer Zamata (Jennifer Kale), Debra Jo Rupp (Sharon Davis) y Miles Gutierrez-Riley (novio de Billy).

