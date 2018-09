La caricatura Adventure Time marcó una época en los dibujos animados, no solo por sus trazos sencillos sino por su abordaje en temas existenciales y complejos dirigidos a una audiencia joven. Que un niño disfrute de este programa es una señal de inteligencia y curiosidad. La serie creada por Pendleton Ward y estrenada hace ocho años llegó a su fin esta semana en Estados Unidos, tras la emisión del capítulo Come Along with Me.