Su relación cambió en 2009, cuando él le propuso volar a Los Ángeles para rodar el videoclip de I Want to Kill You Like They Do in the Movies. El video estaba protagonizado por Manson, quien en la ficción secuestraba a Bianco. “Necesito tener una víctima y amante. Vas a tener que fingir que te gusta ser maltratada por mí. Lo siento”, le adelantó el artista.