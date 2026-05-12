Emprendedora de Costa Rica pagó publicidad en Instagram y TikTok y ahora sufre una incómoda situación (video)

La joven emprendedora costarricense vende ropa hecha a mano a través de Instagram y TikTok.

Una emprendedora costarricense enfrenta una incómoda situación, luego de que invirtiera dinero para publicitar su marca de diseño de ropa en Instagram y TikTok.

La joven diseñadora, dueña del negocio Alis Design CR, expuso lo que vive con algo de humor y resignación, en un video compartido en sus redes sociales que ya acumula más de 45.000 reproducciones.

Según contó, tras pagar por la publicidad digital, recibió gran cantidad de mensajes que la emocionaron. Sin embargo, esos mensajes no eran motivo para alegrarse, pues no tenían nada que ver con ventas.

“Y yo: ‘Wow, ¿qué es esto? Esto funciona un montón’. Pues bueno... resulta que los mensajes son de puros hombres; de puros viejos verdes”, comentó con rostro de decepción.

Además, la emprendedora compartió evidencias de uno de los chats, en los que se ve a un hombre enviándole una foto y un audio.

“Mucho gusto. Quería decirle con mucho respeto que es una mujer muy guapa, muy bella. Sé que usted no se dedica a eso, pero quería hacerle una propuesta: le doy ¢1 millón por estar con usted”, dice el hombre, quien le detalló que consiguió su número a través de las redes sociales.

A menudo, a la joven diseñadora le toca modelar sus prendas para ofrecerlas en redes sociales. (Redes sociales Alis Design CR)

El video de la joven emprendedora fue ampliamente comentado en TikTok. Algunos lo tomaron a broma; aunque la gran mayoría lamentó lo sucedido e incluso hubo otras mujeres que dijeron ser víctimas de lo mismo.

“Yo quería pagar publicidad para mi joyería y me quitaste el impulso”, “Él también me escribió. ¡Qué terrible!”, “Qué bajón, ojalá que Dios te llene de muchísimo trabajo en tu tienda”, “Me pasó lo mismo y me sentí demasiado estafada”, fueron algunos de los comentarios.

Alis Design CR vende prendas diseñadas y fabricadas a manoen Costa Rica. Usted puede contactar con la emprendedora a través de redes sociales.