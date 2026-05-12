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Emprendedora de Costa Rica pagó publicidad en Instagram y TikTok y ahora sufre una incómoda situación (video)

La joven diseñadora, además de perder el dinero destinado a publicitar su negocio, tiene que lidiar con mensajes indeseados

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Por Juan Pablo Sanabria
Alis Design CR
La joven emprendedora costarricense vende ropa hecha a mano a través de Instagram y TikTok. (Redes sociales Alis Design CR)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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