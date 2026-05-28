Empleado de hotel cae a piscina mientras cargaba maletas y video se vuelve viral: vea el video

Un empleado de hotel en China protagonizó un accidente viral tras caer a una piscina mientras llevaba maletas bajo la lluvia.

Un funcionario de hotel se volvió viral en redes sociales luego de caer a una piscina mientras transportaba maletas de huéspedes en Yangshuo, China.

El hecho ocurrió en medio de una fuerte lluvia. En las imágenes, el trabajador aparece llevando dos maletas mientras caminaba con la cabeza hacia abajo. Sin darse cuenta, avanzó directamente hacia la piscina del hotel.

Segundos después, el empleado cayó al agua junto con el equipaje. Varias personas que presenciaron la escena corrieron para ayudarlo tras el accidente.

Según informó el diario británico “Sun”, el hombre no sufrió heridas. Sin embargo, no trascendió si las maletas resultaron dañadas.

Un trabajador de hotel cayó a una piscina al confundirla con el suelo mojado por la lluvia.pic.twitter.com/WvcQkGmCqw — Informa Cosmos (@InformaCosmos) May 27, 2026

Trabajadores del hotel explicaron que el funcionario tenía prisa en el momento del incidente. Además, el establecimiento aseguró que había avisos visibles alrededor de la piscina.

En la red social X, varios usuarios comentaron que la lluvia pudo dificultar la visibilidad del agua. Algunos señalaron que el piso mojado pudo confundirse con el reflejo de la piscina.

El video acumuló miles de reacciones y comentarios en redes sociales por lo inusual de la situación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.