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Empleado de hotel cae a piscina mientras cargaba maletas y video se vuelve viral: vea el video

El trabajador caminaba distraído bajo la lluvia cuando terminó dentro de la piscina junto con el equipaje de huéspedes

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un empleado de hotel en China protagonizó un accidente viral tras caer a una piscina mientras llevaba maletas bajo la lluvia.
Un empleado de hotel en China protagonizó un accidente viral tras caer a una piscina mientras llevaba maletas bajo la lluvia. (The Sun/Captura de X)







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