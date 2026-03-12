Viva

Empezó siete carreras universitarias y se graduó a los 65 años: ‘La edad no debería ser un impedimento para hacer absolutamente nada’

Alicia Sant Tochón cursó siete carreras a lo largo de su vida y logró graduarse en Antropología a los 65 años

Por La Nación / Argentina / GDA
Tras décadas de intentos y cambios de ciudad, Alicia Sant Tochón obtuvo su título universitario a los 65 años y proyecta continuar estudios en antropología.
Tras décadas de intentos y cambios de ciudad, Alicia Sant Tochón obtuvo su título universitario a los 65 años y proyecta continuar estudios en antropología. (La Nación / Argentina / GDA/Cortesía de Alicia Sant Tochón)







