Elvis Crespo y Jerry Rivera darán concierto juntos en Costa Rica: vea aquí todos los detalles del show

El puertorriqueño Jerry Rivera comenzó su carrera en la música en 1989, a los 15 años. Con todo su sabor y experiencia en escenario, cantará en concierto en Costa Rica en octubre.

No hay excusa para no bailar con esta noticia: el merenguero Elvis Crespo y el salsero Jerry Rivera se juntarán en Costa Rica para dar un concierto lleno de energía.

La productora Latinzone anunció el espectáculo en nuestro país. La cita será el sábado 18 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Latinzone Eternamente Tour es el nombre del recital que unirá a estos importantes representantes del género tropical.

“Con una carrera que ha marcado generaciones, Elvis Crespo hizo historia llevando el merengue a todos los rincones del mundo con himnos inmortales como Suavemente, Píntame, Tu sonrisa y Luna llena. Su energía contagiosa y estilo inconfundible lo convirtieron en uno de los artistas más reconocidos del género tropical a nivel internacional”, comentó la productora sobre el merenguero.

“Por su parte, Jerry Rivera, conocido como El niño de la salsa, ha conquistado corazones con baladas salseras que hoy son clásicos indiscutibles. Éxitos como Qué hay de malo, Cara de niño, Amores como el nuestro y Vuela muy alto, lo han llevado al podio de la salsa romántica, convirtiéndolo en una de las voces más queridas de Latinoamérica”, agregó.

Entradas para el concierto de Elvis Crespo y Jerry Rivera en Costa Rica

La organización informó que este jueves 18 de setiembre, a partir de las 12 m., saldrán a la venta las entradas para el concierto de Elvis Crespo y Jerry Rivera en Costa Rica, los boletos se podrán comprar en el sitio www.gotticket.cr.

Del 18 al 21 de setiembre se habilitará la preventa para los clientes de las tarjetas Scotiabank. Después del 21, la compra será abierta para otros emisores de tarjetas.