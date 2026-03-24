Elton John interviene en conflicto familiar de Brooklyn Beckham tras gesto que generó polémica

Elton John pidió a Brooklyn Beckham reconsiderar su relación con sus padres en medio de tensiones familiares recientes.

El cantante británico Elton John realizó un llamado directo a su ahijado Brooklyn Beckham para que valore una reconciliación con sus padres, David y Victoria Beckham. El encuentro ocurrió durante su fiesta posterior a los premios Óscar, según información divulgada por RadarOnline.com.

La conversación se dio horas después de un hecho que intensificó la tensión familiar. Brooklyn Beckham omitió públicamente a su madre en el Día de las Madres en Inglaterra. En su lugar, dedicó un mensaje a su suegra, Claudia Heffner Peltz.

De acuerdo con fuentes cercanas, el artista buscó un espacio privado para hablar con Brooklyn. Elton John abordó el tema con tono calmado y sin confrontación. La intención surgió desde una relación cercana de años y un sentido de responsabilidad hacia su ahijado.

Durante el diálogo, el cantante expuso la relevancia de la familia. Reconoció que los conflictos pueden surgir, pero destacó que estos vínculos merecen atención y posibles soluciones. Sugirió que Brooklyn considere retomar el contacto, aunque sea con pequeños pasos en la comunicación.

Otra fuente del entorno de Hollywood indicó que el momento tuvo un peso particular por lo ocurrido ese mismo día. La situación reflejó un posible punto de cambio en la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres.

El distanciamiento se evidenció también en celebraciones recientes. Brooklyn y su esposa pasaron la Navidad con la familia Peltz. A pesar de esto, se mantuvo contacto con otros miembros del círculo familiar, como su abuelo Ted Beckham y su pareja, Hilary Meredith.

Elton John ha mantenido cercanía con la familia Beckham durante años. En medio de este conflicto, asumió un rol de apoyo y orientación hacia su ahijado.

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