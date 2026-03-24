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Elton John interviene en conflicto familiar de Brooklyn Beckham tras gesto que generó polémica

El cantante británico habló en privado con su ahijado tras un gesto que evidenció el distanciamiento con David y Victoria Beckham

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Por O Globo / Brasil / GDA
Elton John pidió a Brooklyn Beckham reconsiderar su relación con sus padres en medio de tensiones familiares recientes.
Elton John pidió a Brooklyn Beckham reconsiderar su relación con sus padres en medio de tensiones familiares recientes. (AFP/AFP)







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