Elizabeth Olsen, estrella de Marvel, pone condición para seguir actuando en Hollywood

Elizabeth Olsen no quiere seguir en proyectos hechos solo para streaming. Aún así, estaría dispuesta a volver a Marvel en el futuro. Photo courtesy of Marvel Studios.

Elizabeth Olsen, reconocida por interpretar a la Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), anunció que no volverá a actuar en películas de Hollywood si no están pensadas para estrenarse en salas de cine.

La declaración la ofreció en una entrevista para la revista InStyle. Allí explicó que solo haría una excepción si se trata de una producción independiente que, por su naturaleza, no logra llegar a los cines, pero enfatizó que no quiere trabajar en proyectos cuyo objetivo principal sea el streaming.

Olsen subrayó la importancia de la experiencia colectiva que se vive en una sala de cine, al igual que en eventos deportivos. Afirmó que esa conexión entre espectadores no puede replicarse al ver contenidos de forma aislada en casa.

“Si una película se hace de forma independiente y solo puede ser viable en un servicio de streaming, está bien. Pero no quiero hacer algo donde el streaming sea el objetivo final. Creo que es importante que la gente se reúna como comunidad, que vea con otros, que esté junta en un espacio. Por eso me gustan los deportes. Creo que es muy poderoso que la gente se reúna por algo que le apasiona. Ya ni siquiera hacemos proyecciones de prueba presenciales”, lamentó la actriz.

De éxito en streaming a defensora del cine

Paradójicamente, Elizabeth Olsen alcanzó gran notoriedad también en plataformas digitales. Protagonizó WandaVision, una de las series más vistas de Marvel en Disney+, además de participar en la miniserie Amor y Muerte, que la llevó a una nominación al Globo de Oro.

Desde su aparición en Doctor Strange en el Multiverso de 2022, su carrera se centró en películas independientes con estrenos en cines, como Sus Tres Hijas (2023), El Juicio Final (2024) y Eternity.

Olsen participó en dos de las películas más taquilleras de la historia: Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Con ese respaldo, defendió la necesidad de mantener el cine como espacio cultural y comercial fundamental para la industria.

No descarta regresar a Marvel

Pese a su actual enfoque en filmes más íntimos, Elizabeth Olsen no descarta volver al MCU. Comentó que disfruta formar parte de grandes producciones, en las que adultos interpretan personajes fantásticos con efectos visuales y secuencias de acción complejas.

Para ella, ese tipo de trabajo requiere coordinación de cientos de personas en el set. Resaltó el valor artístico del equipo detrás de los efectos visuales y aseguró que trabajar en esas condiciones también tiene alma, significado y compromiso actoral.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.