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Elizabeth Olsen da la bienvenida a su primer hijo con Robbie Arnett

La actriz fue fotografiada en Los Ángeles con un bebé sujeto al pecho; su embarazo se confirmó en junio

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Por Jailine González Gómez
Elizabeth Olsen y su esposo, Robbie Arnett, recibieron a su primer hijo. La actriz fue vista con un bebé en Los Ángeles.
Elizabeth Olsen y su esposo, Robbie Arnett, recibieron a su primer hijo. La actriz fue vista con un bebé en Los Ángeles. (EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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