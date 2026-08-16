Elizabeth Olsen da la bienvenida a su primer hijo con Robbie Arnett

Elizabeth Olsen y su esposo, Robbie Arnett, recibieron a su primer hijo. La actriz fue vista con un bebé en Los Ángeles.

Elizabeth Olsen y su esposo, el músico Robbie Arnett, dieron la bienvenida a su primer hijo, según informó People.

La actriz, de 37 años, fue fotografiada en Los Ángeles el sábado 15 de agosto mientras llevaba un niño sujeto al pecho en un portabebés blanco, de acuerdo con imágenes obtenidas por Page Six.

A principios de agosto, la protagonista de WandaVision también había sido vista en el sur de California sin señales visibles de embarazo, según reportó ese medio.

Los representantes de Olsen no respondieron a una solicitud de declaraciones hecha por People.

El embarazo de la actriz se confirmó en junio, cuando fue fotografiada durante un almuerzo en un restaurante de Los Ángeles.

En esa ocasión, Olsen llevaba una camisa blanca abotonada que estaba abierta en la parte inferior y dejaba ver su vientre. Las fotografías también la mostraron con una mano sobre el abdomen.

Olsen y Arnett, de 34 años, se comprometieron en julio del 2019. Una fuente confirmó entonces a People que el compromiso ocurrió después de tres años de relación. La pareja se casó en privado antes de la pandemia de covid-19 en el 2020.