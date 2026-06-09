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Elizabeth Montgomery: la estrella de Hechizada que conquistó la televisión y enfrentó un diagnóstico que cambió su destino

La actriz que dio vida a Samantha Stephens brilló en la televisión durante años, aunque fuera de cámaras enfrentó una historia muy distinta

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Por La Nación / Argentina / GDA
Hechizada (Bewitched) 1964 Serie de televisión Elizabeth Montgomery. COLECCIÓN CHRISTOPHEL © Ashmont Productions / Screen Gems Television (Foto: Ashmont Productions / Screen Gems Television / Collection Christophel vía AFP)
Elizabeth Montgomery conquistó la TV con Hechizada y se convirtió en un ícono cultural. Su vida terminó tras un diagnóstico tardío de cáncer. (ASHMONT PRODUCTIONS / SCREEN GEM/Collection ChristopheL via AFP)







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