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Elías Alvarado se ausentará de ‘Telenoticias’ y la razón fue la que lo llevó a emergencias hace unos días

El corresponsal de Teletica en Estados Unidos está guardando reposo en su casa

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Por Jessica Rojas Ch.
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera
Elías Alvarado trabaja en Nueva York, desde donde informa para 'Telenoticias', de Teletica. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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