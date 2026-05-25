Elías Alvarado se ausentará de ‘Telenoticias’ y la razón fue la que lo llevó a emergencias hace unos días

Elías Alvarado trabaja en Nueva York, desde donde informa para 'Telenoticias', de Teletica.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, enfrenta una afección en su salud que hasta lo llevó al servicio de emergencias de un hospital.

Así lo confirmó el comunicador ante consulta de La Nación e, incluso, explicó que por ese motivo no tendrá su acostumbrada participación en el noticiero de Teletica este lunes 25 de mayo.

Según explicó el reportero, desde hace varios días ha presentado síntomas como congestión y dolor de cuerpo. El sábado 23 de mayo la situación empeoró. “En la noche me sentía fatal”, manifestó Alvarado, y ahí fue cuando tomó la decisión de ir al servicio de emergencias médicas.

El periodista asistió al hospital donde fue operado hace un año por un neumotórax. “No le miento, fue difícil entrar ahí. Estuve en emergencias por poco más de cinco horas”, explicó.

Después de los análisis respectivos, los médicos determinaron que el comunicador tiene el virus sincitial; por lo tanto, lo inyectaron para controlar el dolor.

“Ayer (domingo) pasé todo el día en cama y hoy me siento un poco mejor, aunque sigo en reposo”, concluyó Alvarado.

Elías espera sentirse mejor pronto, y así retomar su trabajo como corresponsal de Canal 7. Cabe recordar que él realiza sus intervenciones los días lunes, miércoles y sábados.