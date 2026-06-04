Elías Alvarado, de Teletica, enciende las alarmas por nueva estafa: ‘Es peligroso, terminan siendo víctimas’

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica, destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, volvió a encender las alarmas y avisó a sus seguidores sobre una posible estafa que alguna persona intentaría realizar a su nombre.

Ya han sido varias las ocasiones en las que el comunicador ha puesto en alerta a quienes siguen su trabajo, ya que hay personas que se hacen pasar por él por medio de redes sociales y hasta por mensajes de texto en WhatsApp, lo que sucedió recientemente.

Hace unos días, Alvarado publicó en sus perfiles que había alguien enviando mensajes a nombre suyo. Elías no esperó y aclaró que no era él quien escribía. “Hola, Elías. Me están llegando mensajes por WhatsApp de alguien haciéndose pasar por usted”, le comunicaron al periodista e, incluso, quien lo alertó, publicó el número de teléfono de donde recibió el mensaje.

Elías posteó el mensaje y escribió: “Puede parecer una tontería, pero es peligroso porque hay personas que realmente lo creen y terminan siendo víctimas. Por eso lo comparto y hago la advertencia”.

En situaciones pasadas, por ejemplo, alguien le envió mensajes a una señora adulta mayor solicitándole ayuda en nombre de Elías. El supuesto estafador le pidió que fuera a recoger un paquete que había enviado a Palmar Norte; sin embargo, la hija de la señora se enteró y alertó al comunicador.