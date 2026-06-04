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Elías Alvarado, de Teletica, enciende las alarmas por nueva estafa: ‘Es peligroso, terminan siendo víctimas’

El periodista de Teletica ha hecho varias advertencias similares desde el año pasado

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Por Jessica Rojas Ch.
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera
Elías Alvarado, corresponsal de Teletica, destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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