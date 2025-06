El trágico final de Kimberly, la hermana mayor de la serie ‘Blanco y negro’

Hollywood está lleno de historias trágicas de sus grandes artistas. Vidas cargadas de sufrimiento, dolencias, abandono y abuso de sustancias son comunes en los detrás de cámaras de famosos y famosas que en la televisión o el cine muestran sus mejores rostros. Eso, precisamente, es lo que pasó con la estrella Dana Plato, famosa por ser la hermana mayor en la querida serie familiar Blanco y negro.

Dana se unió al elenco del programa de la NBC para encarnar a Kimberly, la hermana mayor de Arnold (Gary Coleman) y Willis (Todd Bridges), dos niños afroamericanos que fueron adoptados por Phillip Drummond (Conrad Bain). El programa fue todo un éxito no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, y Costa Rica no se quedó por fuera de las aventuras de esta particular familia.

Gracias a su dulzura y frescura frente a las cámaras, Dana pronto se convirtió en toda una estrella juvenil, aunque su carrera artística había comenzado muchos años antes en comerciales para televisión.

En la pantalla chica todo parecía alegría, pero cuando las cámaras se apagaban, la vida de la joven actriz tenía un tono sombrío que, a la postre, la llevó a morir de una manera trágica.

Drogas, abandono y el sufrimiento de la estrella de Blanco y negro

Dana fue hija de una adolescente que la tuvo a los 16 años. Con apenas siete meses de nacida, fue adoptada por un matrimonio que, a todas luces, le daría una vida estable; sin embargo, la realidad fue otra.

LEA MÁS: Se marchó el padre ejemplar de la televisión de los años 80

Según una recopilación de La Nación de Argentina, los padres adoptivos de la niña se divorciaron cuando ella apenas tenía tres años, lo que provocó que a temprana edad se enfrentara a situaciones complejas.

Su mamá adoptiva hizo todo lo posible por convertir a la niña en una estrella y lo logró. Empezó a llevarla a hacer audiciones para comerciales de televisión y esta experiencia la llevó a la televisión cuando tenía 14 años: hizo su debut con nada más y nada menos que Blanco y negro.

Sin embargo, el éxito temprano trajo consigo las presiones de la fama. Durante sus años en Blanco y negro, Plato comenzó a experimentar con drogas y alcohol y admitió, luego, haber consumido cannabis, cocaína y haber sufrido una sobredosis de Valium cuando tenía apenas 14 años.

El éxito de Dana Plato llegó cuando era adolescente gracias a la serie 'Blanco y negro', aunque desde pequeña figuró en muchos anuncios para televisión. (La Nación/Argentina/GDA)

A los 20 años quedó embarazada y la producción de la serie la sacó del programa para evitar que la maternidad de la actriz afectara negativamente la imagen del show familiar.

Con su carrera interpretativa finalizada, la vida de Dana comenzó a tener mayores problemas.

La caída de la estrella de Blanco y negro

Aunque luchó, según La Nación de Argentina, por continuar con su carrera como actriz, Dana solo logró encontrar papeles de segunda categoría.

Sin trabajo, separada de su esposo y sin dinero, Dana se vio envuelta en un asalto que la llevó a la cárcel. La actriz ingresó a un club de video en Las Vegas y con una pistola de aire comprimido robó $164.

La cajera, estupefacta, llamó al 9-1-1 y dijo: “Me acaba de robar la chica que interpretó a Kimberly en Blanco y negro”.

Dana fue condenada a cinco años de libertad condicional, los cuales violó apenas un año después, cuando fue arrestada por falsificar una receta de Valium.

Después de ser expulsada de 'Blanco y negro', la actriz Dana Plato fue arrestada luego de robar $164 en un club de video. (La Nación/Argentina/GDA)

Su última aparición en televisión se dio el 7 de mayo de 1999, cuando concedió una entrevista en el programa de radio The Howard Stern Show. Ese día el público llamó para atacarla, burlarse de ella y hasta decirle que estaba drogada en vivo.

Apenas un día después de la fatal entrevista, Plato se sintió mal y tomó varias dosis de pastillas antes de acostarse para una siesta en su casa rodante.

Horas después, algunos familiares intentaron despertarla, pero descubrieron que había muerto. La artista tenía apenas 34 años.

Según La Nación, los análisis forenses revelaron altas concentraciones de medicamentos en su sangre y tejidos. Inicialmente, se consideró una sobredosis accidental, pero posteriormente fue dictaminada como suicidio.

Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico.

LEA MÁS: Confirman muerte de actriz de serie 'Blanco y negro'