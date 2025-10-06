El Tiny Desk más divertido: con mucho humor, la banda 31 Minutos presentó su espectáculo de títeres

La banda 31 Minutos participó en la serie Tiny Desk por el Mes de la Herencia Hispana.

La célebre banda de títeres chilena 31 Minutos ofreció este lunes un concierto especial en el formato Tiny Desk, de la radio pública estadounidense NPR, donde interpretó varios de sus temas más conocidos.

La presentación formó parte de la programación dedicada al Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. La actuación marcó la primera vez que un grupo de marionetas participó en este prestigioso formato musical, grabado en uno de los escritorios de la emisora, rodeados de libros, sombreros, peluches y más.

LEA MÁS: Debi Nova cantó en el ‘Tiny Desk’ de la ‘Reina de la percusión’

“Partes iguales educativas y simplemente tonto, el espectáculo de marionetas chileno 31 Minutos hace su primer viaje a los Estados Unidos para convertir el pequeño escritorio en un patio de recreo“, escribió NPR en su cuenta de Instagram.

El concierto, que en pocas horas superó el millón de reproducciones en YouTube, abrió con un solo de guitarra interpretado por uno de los títeres entre efectos de humo. Luego se incorporaron otros personajes en un espectáculo cargado de humor y ritmo que tuvo una duración de 20 minutos con 21 segundos.

El concierto de la banda chilena 31 minutos ya superó el millón de vistas en YouTube. (Instagram/Instagram)

La agrupación, con más de veinte años de trayectoria, interpretó temas emblemáticos como Mi equilibrio espiritual, Objeción denegada y Mi muñeca me habló.

“Sin luces, pantallas ni amplificación, hay que contenerse para tocar al volumen del alma. Máximo 20 minutos. Tuvimos el privilegio de estar ahí y trabajamos con determinación para estar a la altura. Después de días expectantes, hoy ya está arriba nuestro Tiny Desk Concert“, expresó la banda en sus redes sociales.

31 Minutos, estrenado en 2003, simula un noticiero conducido por títeres que combina humor con secciones de reportajes, deportes y conteos musicales; muchos de ellos virales en redes sociales. El proyecto se consolidó también como agrupación musical, con presentaciones en vivo y una película animada.

Aunque está dirigido a un público infantil, sus canciones incluyen mensajes que los adultos disfrutan por su ingenio y crítica social.

El formato Tiny Desk, creado en 2008, se ha convertido en uno de los escenarios musicales más reconocidos del mundo. Por su escritorio han pasado artistas como Coldplay, Bad Bunny, Adele, Maluma, Karol G y The Cranberries.