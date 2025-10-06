Viva

El Tiny Desk más divertido: con mucho humor, la banda 31 Minutos presentó su espectáculo de títeres

El grupo chileno protagonizó un histórico concierto en Estados Unidos, el cual ya contabiliza más de un millón de reproducciones en YouTube

Por Fiorella Montoya
La banda 31 Minutos participó en la serie Tiny Desk por el Mes de la Herencia Hispana.
La banda 31 Minutos participó en la serie Tiny Desk por el Mes de la Herencia Hispana. (Instagram/Instagram)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

