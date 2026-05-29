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El sobreviviente chino del Titanic que inspiró una de las escenas más debatidas de la película

El nieto de Fang Lang aseguró que la experiencia de su abuelo durante el naufragio sirvió de base para una escena clave del filme

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Por O Globo / Brasil / GDA







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