El sobreviviente chino del Titanic que inspiró una de las escenas más debatidas de la película

Fang Lang, uno de los sobrevivientes del hundimiento del Titanic en 1912, inspiró una de las escenas más recordadas y polémicas de la película Titanic (1997), según relató su nieto Steven Fong.

La historia salió a la luz décadas después de la tragedia. Fong aseguró que su abuelo logró mantenerse con vida tras encontrar refugio sobre una puerta de madera mientras esperaba ser rescatado en las aguas heladas del Atlántico Norte.

El naufragio ocurrió el 15 de abril de 1912. El Titanic se hundió tras chocar contra un iceberg el día anterior. Cerca de 1.500 personas murieron en el accidente. Unas 700 sobrevivieron.

Fang Lang falleció en 1986 a los 92 años. Formaba parte de un grupo de ocho pasajeros chinos que viajaban en el barco. Dos de ellos murieron durante la tragedia.

Antes de su muerte, Lang contó a su nieto que se hundió junto con el barco. Luego encontró una puerta de madera que le permitió mantenerse fuera del agua congelada hasta la llegada del rescate.

El rescate estuvo a cargo del RMS Carpathia. Esa embarcación recibió una solicitud de ayuda del Titanic antes de que se produjera el hundimiento.

Según Steven Fong, su abuelo relató que logró alcanzar la puerta contra todo pronóstico. El nieto afirmó que esa experiencia coincidió con una de las escenas finales de la exitosa película dirigida por James Cameron.

Fong también indicó que la historia fue mencionada por Cameron en el documental Los Seis, dedicado a los pasajeros chinos que sobrevivieron al desastre.

De acuerdo con el relato del nieto, el director reveló en esa producción que Fang Lang sirvió de inspiración para la escena protagonizada por Rose y Jack al final de la película.

La secuencia sigue generando debate entre los seguidores de Titanic. Un sector sostiene que había espacio suficiente en la puerta para que ambos personajes sobrevivieran. Otro grupo considera que el peso adicional habría provocado que los dos terminaran en el agua.

Ante esa discusión, James Cameron mantuvo una posición clara. El cineasta sostuvo que, en esa situación, solo uno de los personajes podía sobrevivir.

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