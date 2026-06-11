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‘El señor de los cielos’ temporada 10: fecha de estreno, elenco y las claves que marcarán el final de la serie

La producción protagonizada por Rafael Amaya llegará en julio con el desenlace definitivo de una de las series más exitosas de Telemundo

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Por El Universal / México / GDA
Aurelio Casillas volverá para recuperar su imperio en la última temporada de una franquicia que marcó la televisión en español.
Aurelio Casillas volverá para recuperar su imperio en la última temporada de una franquicia que marcó la televisión en español. (Telemundo/Telemundo)







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