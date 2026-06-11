‘El señor de los cielos’ temporada 10: fecha de estreno, elenco y las claves que marcarán el final de la serie

Aurelio Casillas volverá para recuperar su imperio en la última temporada de una franquicia que marcó la televisión en español.

Telemundo confirmó el estreno de la temporada 10 de El señor de los cielos para el próximo 7 de julio. La producción pondrá fin a una de las franquicias más exitosas y longevas de la televisión en español tras más de una década al aire.

Desde su llegada a la pantalla en 2013, la serie se consolidó como uno de los mayores éxitos de la cadena. La historia de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, atrajo a millones de espectadores con una trama centrada en el poder, la ambición, las traiciones y la supervivencia.

Para esta última entrega, Aurelio regresará con el objetivo de recuperar el control absoluto de su organización criminal. El personaje reaparecerá después de mantenerse alejado de su entorno y fuera del radar de sus allegados.

Su retorno abrirá una nueva disputa por el liderazgo. También provocará enfrentamientos con aliados y adversarios de etapas anteriores.

La temporada mostrará además una creciente presión de las autoridades de Estados Unidos. En especial, la DEA asumirá un papel determinante en la persecución del protagonista.

A esto se sumarán conflictos internos, alianzas inestables y nuevas traiciones. Ese escenario pondrá en riesgo todo lo que Aurelio construyó durante años y lo obligará a tomar decisiones que podrían tener consecuencias personales de gran impacto.

Regresan figuras clave de la historia

La despedida de la serie contará con el regreso de varios personajes importantes para la trama.

Rafael Amaya volverá a encabezar el elenco como Aurelio Casillas.

También regresará Carmen Aub en el papel de Rutila Casillas. La actriz retomará uno de los personajes más reconocidos de la franquicia.

Otra de las incorporaciones destacadas será Isabella Castillo, quien volverá a interpretar a Diana Ahumada y reforzará la conexión con etapas anteriores de la historia.

El elenco incluirá además a Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio, Plutarco Haza, Aleida Núñez, Michel Chauvet y Nicolás Haza.

Estos personajes aportarán nuevas historias y conflictos en el cierre de la producción.

Equipo creativo detrás de la temporada final

La serie es una producción de Telemundo Studios.

El proyecto mantiene al equipo creativo liderado por Luis Zelkowicz, creador y escritor de la historia.

La dirección está a cargo de Danny Gavidia, Mauricio Corredor, Laura Marco y Jorge Ríos.

Con esta décima temporada, Telemundo busca concluir una de las producciones más premiadas y exitosas de la televisión hispana.

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Será la última temporada de la serie y cerrará definitivamente la historia de Aurelio Casillas. Rafael Amaya retomará el personaje que impulsó su popularidad en la televisión latina. El estreno será el 7 de julio por Telemundo a las 9 p. m. / 8 c. Aurelio Casillas regresará tras desaparecer durante un tiempo. La DEA tendrá una participación clave en la trama. Carmen Aub volverá como Rutila Casillas. Isabella Castillo regresará como Diana Ahumada. La historia incorporará nuevos personajes y enemigos. La lucha por el poder marcará gran parte de la temporada con traiciones y enfrentamientos. Las nueve temporadas anteriores están disponibles de forma gratuita en la plataforma digital y aplicaciones de Telemundo, además de dispositivos compatibles.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.