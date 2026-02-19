Viva

El revelador hallazgo que aclara el misterio de la muerte de Anne Burrell, la famosa chef

La cocinera falleció en junio del 2025. Fue encontrada sin vida por su esposo en su casa de Nueva York

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Anne Burrell falleció en Brooklyn a los 55 años, según informó su familia.
La chef Anne Burrell obtuvo amplio reconocimiento como presentadora del programa 'Worst Cooks in America'. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Anne Burrell
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.