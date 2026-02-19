El revelador hallazgo que aclara el misterio de la muerte de Anne Burrell, la famosa chef

La muerte de la famosa chef estadounidense Anne Burrell sorprendió no solo a su familia, sino a miles de fanáticos en el mundo que la seguían por su trabajo en programas de la cadena Food Network. La cocinera falleció el 17 de junio del 2025 a los 55 años, en su casa en Nueva York, fue su esposo quien la halló sin vida.

El fallecimiento provocó una investigación por parte de las autoridades, que días después revelaron que cerca del lugar donde fue encontrada sin vida la chef había un puñado de pastillas. Entonces se comenzó a manejar la hipótesis de que Burrell había acabado con su vida.

El informe forense explicó que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda debido a fármacos.

Siete meses después del suceso, la policía dio a conocer un nuevo detalle del caso que sorprende todavía más. De acuerdo con el medio Infobae, los oficiales encontraron una nota de despedida escrita por la chef.

La carta tenía la fecha del fallecimiento de la cocinera. Además, en el lugar también encontraron unos diarios personales de Anne. Los documentos estaban sobre la cama del dormitorio principal.

Burrell fue una figura destacada de la televisión estadounidense por su llamativa cabellera rubia y su talento para la cocina italiana. En la cadena televisiva Food Network,Burrell obtuvo amplio reconocimiento como presentadora del programa Worst Cooks in America, que condujo durante varios años.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.