El portal, humilde tradición con un origen igual de sencillo al de su creador: Francisco de Asís

La primera recreación de la Natividad de Jesús se realizó hace 796 años en un pequeño pueblito de Italia. Hoy es una de las costumbres más arraigadas de la religión católica para conmemorar el nacimiento del Niño Dios.

Por Jessica Rojas Ch.

“Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: ‘No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre’”.








