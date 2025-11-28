El nuevo interés amoroso de John Travolta sorprendería a muchos tras cinco años de luto

John Travolta estaría abriendo nuevamente las puertas al amor. De acuerdo con el sitio Radar Online, el actor estadounidense mostró un interés creciente en la actriz Kim Basinger, con quien comparte edad y experiencias personales difíciles.

Ambos tienen 71 años y han mantenido una amistad desde hace tiempo. Según fuentes cercanas, el protagonista de Grease estaría “enamorado” de Basinger, ganadora del Oscar por su papel en Los Ángeles: Ciudad Prohibida (1998).

Este posible nuevo vínculo llega cinco años después de que Travolta iniciara un período de luto tras perder a su esposa Kelly Preston, quien falleció en 2020 a causa de un cáncer de mama. La pareja estuvo casada desde 1991 y tuvo tres hijos: Jett, Ella Bleu y Benjamin.

El actor también vivió otra tragedia en 2009, cuando su hijo Jett murió a los 16 años. El joven sufrió una convulsión luego de golpearse la cabeza.

Por su parte, Kim Basinger vivió momentos complejos. Estuvo casada con Alec Baldwin entre 1993 y 2002, con quien tiene una hija, Ireland, de 30 años. En 2022, reconoció que había enfrentado problemas de salud mental relacionados con una agorafobia severa, un trastorno de ansiedad que le impidió realizar tareas cotidianas como conducir o pasar por túneles.

A pesar de estas vivencias, ambos comparten una nueva etapa en sus vidas marcada por la recuperación emocional y la búsqueda de bienestar personal. El entorno del actor aseguró que Travolta se siente preparado para volver a tener una relación significativa.

