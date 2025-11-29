El inesperado vínculo que une a Dakota Fanning y Denzel Washington desde hace 20 años

La actriz Dakota Fanning mantiene una cercana amistad con Denzel Washington desde que filmaron juntos en 2004.

Dakota Fanning mantuvo por más de dos décadas una amistad cercana con el actor Denzel Washington, luego de filmar juntos la película Man on Fire (2004). En ese rodaje, la entonces actriz infantil recibió un regalo que todavía conserva: un oso de peluche que formó parte clave de la historia.

La actriz, que actualmente tiene 31 años, inició su carrera a los cinco. Durante una entrevista reciente para el espacio Take Ten, del sitio Deadline, recordó varios objetos que guardó de sus películas. Entre los más importantes, destacó el peluche que pertenecía al personaje Creasy, interpretado por Washington.

En Man on Fire, Washington encarnó a un exagente de la CIA que fue contratado para proteger a una niña de nueve años llamada Pita, personaje que interpretó Fanning. La historia se centró en el vínculo entre ambos personajes y en el intento desesperado del protagonista por rescatarla tras su secuestro.

Fanning afirmó que el equipo de producción le obsequió el peluche al terminar las grabaciones. Desde entonces, lo ha mantenido como recuerdo de una experiencia que marcó su vida personal y profesional.

También mencionó que conserva una camiseta de la película I Am Sam (2001) y un vestido amarillo de Charlotte’s Web (2006), usado en una de las escenas más recordadas.

Amistad de larga data

La relación con Washington continuó más allá del cine. En 2023, ambos actores se reencontraron en la cinta The Equalizer 3. En la gira de prensa, hablaron abiertamente sobre el lazo que los une desde hace años.

Washington expresó que Fanning comprendía bien cómo trabajar en equipo. Comentó que le sorprendió verla como adulta, dado que la conoció cuando tenía apenas nueve años.

Fanning, por su parte, explicó que su amistad se fortaleció al estudiar junto a una de las hijas del actor en la Universidad de Nueva York. Aseguró que, gracias a esa relación, ha permanecido cerca del entorno familiar del intérprete.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.